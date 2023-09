La comédie romantique "Love actually" a déjà 20 ans

"Love actually" est un bijou d’écriture, un film choral où tous les personnages sont merveilleusement bien écrits. Petits ou grands rôles, ils occupent tous une belle place dans cette histoire. Ils nous ressemblent et cristallisent cet amour (ou cette forme d’amour voire une situation amoureuse) que nous avons connu, que nous connaissons. Ce film nous le devons à Richard Curtis. Ce n’est pas n’importe qui le Richard. Bien avant de réaliser "Love actually", il avait scénarisé des épisodes de la série télé "Mister Bean", "Quatre Mariages et un enterrement" (en 1994), "Coup de foudre à Notting Hill" (en 1999) et "Le Journal de Bridget Jones" (2001). C’est dire si le Néo-Zélandais (oui, il vient de Nouvelle-Zélande) s’y connaît en amour et surtout, en comédie. Fort (et fier) de ces succès, il ne pouvait que passer derrière la caméra. Il tenta donc sa chance avec "Love actually". Bim, un nouveau succès ! Et quel succès, ce film rapporta 6 fois son investissement de départ (soit 240 millions pour 40 millions au départ).