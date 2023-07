La combinaison parfaite du Brésil qui nous offre déjà l’un des buts du tournoi (vidéo)

Le Brésil a disputé son premier match dans la Coupe du monde féminine 2023 ce lundi et régale déjà. Le pays du "jogo bonito" ne doit pas sa réputation qu’aux joueurs masculins, les dames ne sont pas en reste. Pour leur entrée en lice contre le Panama, les Auriverdes ont inscrit un superbe troisième but peu après la mi-temps. Centre lumineux, passes millimétrées, contrôle parfait et finition précise. À voir et revoir sans modération. Tout dans cette action brésilienne, conclue par Beatriz Zaneratto João, est d’une justesse absolue et a régalé les fans brésiliens et tous les amoureux du football.

Un troisième but dans une rencontre que les Canarinhas ont largement dominée, 4-0. Avec une Ary Borges dans tous les bons coups avec trois buts et un assist.