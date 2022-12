La combinaison géniale des Pays-Bas sur coup franc pour arracher les prolongations face à l’Argentine à la 101e minute !

Nous vivons des quarts de finale complètement dingues. Après l’élimination du Brésil face à la Croatie au terme d’une séance de tirs au but, c’est au tour des Pays-Bas et de l’Argentine de nous offrir une fin de match rocambolesque.

Alors que l’Argentine menait tranquillement 2 buts à 0 grâce à Lionel Messi, auteur d’un sublime assist et d’un but sur penalty, les Néerlandais sont parvenus à arracher l’égalisation et les prolongations grâce à Wout Weghorst, leur héros inattendu. Monté à la 78e, l’attaquant du Besiktas a d’abord marqué un premier but de la tête pour redonner espoir aux siens (1-2, 83')... avant d’inscrire un but génial à la 101e minute de la partie.

Tout part d’une faute stupide de German Pezzella à l’entrée de son rectangle. Teun Koopmeiners, monté à la pause, s’empare alors du cuir pour botter le coup franc. Les Argentins, comme tous les spectateurs, s’attendent à une frappe directe de milieu de l’Atalanta… mais ce dernier, très rusé, sert d’une subtile passe à ras de terre Weghorst, placé au point de penalty. Un contrôle du pied droit pour emmener la balle, un tir du gauche… et un but génial pour envoyer les deux équipes en prolongations !