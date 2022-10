"La Combattante" au Mois du Doc : Marie-José Tubiana, une vie pour le Darfour

- Mémoire de nos mères (2022), par le réalisateur Tristan Bourlard : ce film raconte à travers des récits de femmes d’aujourd’hui comment leurs mères et grands-mères oubliées de la grande guerre 14/18 ont relevé le pays, participé à sa reconstruction et ont surtout ouvert le chemin vers le suffrage universel, leur droit au travail et à l’éducation comme égales de l’homme. En quelques mois, la situation économique et sociale du pays s’améliore. Les années folles pointent le bout de leur nez. Une nouvelle génération de femmes conquiert davantage de liberté. Bien plus de cent ans après, " Mémoire de nos mères " résonne comme une lutte à poursuivre.

