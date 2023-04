La colonie disparue de Roanoke : quelle est la théorie la plus plausible sur ce mystère ?

CROATOAN. Huit lettres gravées avec empressement et force dans la chair d’un arbre qui se dresse aux abords de la colonie de Roanoke.

John White, le gouverneur de cette colonie en terre indienne, est de retour d’Angleterre ce 18 août 1590, après une absence longue de trois ans. Il est désabusé. Ses hommes autour de lui, leurs armes en évidence, ont des yeux de bêtes apeurées. Il n’arrive pas à comprendre. Ni le sens de ce mot CROATOAN, ni les raisons qui ont conduit à la catastrophe qui se déroule sous son regard désabusé. Tout le monde a disparu.

Après plusieurs expéditions menées sur ces terres depuis 1585, White avait pourtant laissé cette colonie florissante et peuplée d'une centaine de colons. Parmi ceux-ci, sa fille, qui avait donné naissance à Virginie, première chrétienne née sur les futurs États-Unis. Pourquoi White, rentre-t-il en Angleterre et met-il autant de temps à retourner à Roanoke ? Que s'est-il passé dans cette colonie ? A-t-elle été attaquée par les amérindiens, sachant que les relations avec ceux-ci commençaient à être tendues ? Pourtant, on ne trouve aucune trace de lutte...

L'Heure H hisse les voiles vers le Nouveau Monde et tente de percer l'un des mystères les plus fameux de l'histoire américaine.