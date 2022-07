Non, la colombophilie n’est pas "qu’un sport de vieux"

Dans le domaine de la colombophilie, l’informatique a permis de sérieuses avancées. "Les pigeons sont désormais pucés. Cela permet de suivre en temps réel le déroulement du concours, et de recenser les arrivées, au fur et à mesure". Les pigeonniers sont équipés de plaques, qui font office de "scanners" de puces. Quand le pigeon franchit la porte du pigeonnier, un petit bip retentit. C’est en quelque sorte un "accusé de réception". Le signe que le pigeon est rentré, et que son arrivée est validée pour le concours. Encore faut-il que le volatile accepte de rentrer. On le verra plus tard, ce n’est pas toujours une mince affaire.