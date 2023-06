La colombophilie bat de l'aile en Belgique : "il y a quand même un peu de nostalgie"

Les colombophiles sont de moins en moins en Belgique. La société colombophile de Loncin vit ses dernières semaines. Dès septembre, elle fermera définitivement.

À Liège, plusieurs sociétés colombophiles ferment chaque année. Il y a 13 ans, la province de Liège en comptait 47. Il n'en reste aujourd'hui que 21. Une des explications est que les élevages de pigeons n'intéressent pas les jeunes.

On n’est plus assez.

"Nous étions 8 sociétés il y a 30-35 ans, se remémore René Rahier, colombophile et responsable de la société de Loncin. Et maintenant, il n’en reste qu’une avec 7 amateurs. C’est vraiment la fin de l’aventure. On n’est plus assez pour continuer une telle expérience. Il y a quand même un peu de nostalgie parce qu’on quitte ses copains. On se retrouvera peut-être, mais je ne sais pas si on va se retrouver tous en même temps dans la même société. C’est quand même un peu de tristesse".