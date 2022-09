La colocation, un mode de vie en pleine expansion

Le succès des colocations ne se dément pas depuis plusieurs années. Pas seulement dans les villes, et pas seulement auprès des plus jeunes, d’ailleurs. Face aux prix de l’immobilier, face aux prix de l’énergie, on comprend l’intérêt de partager un lieu de vie, sans oublier l’aspect social. A Bruxelles, en 2018, 11% des logements loués étaient des colocations.

Le choix d’une chambre dans une colocation est un moment clé : chaque mètre carré compte, de même que les équipements dont la chambre bénéficie ou pas : évier, toilette, douche. Un tirage au sort est parfois nécessaire pour décider de l’attribution des chambres !

Mais la colocation, pour beaucoup, signifie bien plus que des espaces communs à partager. C’est une façon de continuer une sorte de vie de famille, tout en sortant du cadre familial. Une façon aussi de rencontrer d’autres personnes. D’avoir un bel espace pour un prix raisonnable. Car, à plusieurs, pour le budget d’une chambre dans une colocation, on va avoir accès à des biens auxquels, a priori, au même âge et avec les mêmes revenus, on n’a pas accès. Certains locataires partagent des repas, des sorties. D’autres préfèrent leur intimité, mais chacun est libre de faire ce qu’il veut.