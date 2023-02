La coloc Saint-Antoine : l’école des devoirs gratuite à destination des enfants du quartier

L’organisation de l’école des devoirs se base sur un horaire et un fonctionnement clair : " Le soutien scolaire chez nous, c’est quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, de 18h30 à 19h30. On accueille chaque jour quatre enfants. Deux colocs s’occupent des enfants et les accueillent. Donc, à 18h30, on leur demande de sortir leur journal de classe, on regarde ce qu’ils ont à faire et on les accompagne". En fonction des besoins spécifiques des élèves, les colocataires s’adaptent, comme le spécifie Mathieu, "On a des cas de figure, comme cette année par exemple, où des enfants demandent particulièrement plus d’attention. Et dans ces cas-là, on prend maximum trois enfants dans la soirée ".

L’école des devoirs demande une certaine organisation entre les colocataires : "On a un système qui est plutôt fixe dans l’absolu, parce que chaque colocataire a une vie, des boulots, des études à mener. On essaie d’avoir un agenda pour que tout le monde puisse se reposer dessus". Tout en prenant en compte des éventuels empêchements de chacun, nous confie Mathieu, "Évidemment, il peut y avoir des besoins de remplacement. Alors, on se fait des renvois d’ascenseur et on va remplacer l’un ou l’autre. On essaie toujours d’être dans une situation un peu équitable".