La Collégiale Sainte-Gertrude est une église romane située à Nivelles.

Consacrée au XIe siècle, elle est considérée comme l’une des plus anciennes et des plus grandes églises romanes d’Europe. Par son plan bicéphale, la Collégiale dispose de deux transepts et de deux chœurs opposés. Elle possède également une impressionnante crypte, une nef de plus de 100 mètres de long, un transept oriental de plus de 44 mètres et des murs s’élevant à 20 mètres de hauteur.