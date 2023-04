La collégiale de Huy : 1500 ans en 400 pages et 600 photos

Si vous êtes passionnés par l’histoire et le patrimoine, vous allez vous jeter sur un nouveau livre consacré à la collégiale de Huy. Quatre cents pages rédigées par un collectif de scientifiques, historiens et architectes. Même l’évêque de Liège y a participé.

"Dans ce livre, on retrouve non seulement des pierres, mais aussi des hommes et c’est ça qui est intéressant" s’enthousiasme la conservatrice de la collégiale de Huy qui est aussi la coordinatrice scientifique du livre, Marylène Laffineur-Crépin. "Théoduin de Bavière a sollicité de manière ferme les bourgeois de la Ville de Huy pour qu’ils financent la construction de l’église romane, celle qui a précédé l’actuelle. Et ils ont finalement donné la moitié de leurs biens meubles ! Théoduin est encore très présent puisque la partie inférieure de l’église qu’il a fait construire est aujourd’hui la crypte de l’actuelle collégiale et abrite le trésor."

Sous la plume de l’évêque de Liège, qui est historien, le livre évoque des saintes hutoises qui découvrent des pratiques "peu chrétiennes". Marylène Laffineur n’en dira pas plus pour révéler la primeur au lecteur.

"L’ouvrage est beaucoup axé sur l’histoire de l’architecture de l’église romane, sur l’évolution et la réalisation de l’église gothique, qui commence début du quatorzième siècle et qui va se prolonger pendant deux cent cinquante ans. C’est une église gigantesque la collégiale de Huy ! Les chantiers vont s’interrompre régulièrement, faute d’argent, comme de nos jours.

Le livre fait 400 pages, avec des photos inédites réalisées par l’IRPA : 600 clichés fabuleux et qui font découvrir des choses qu’il est impossible de voir à l’œil nu !" Il s’intitule tout simplement "la collégiale de Huy".