La collection de voitures de légende du batteur de Pink Floyd : Nick Mason

Après avoir évoqué la participation de Nick Mason et David Gilmour à la fameuse Panamericana, on s’intéresse à la fabuleuse collection de voitures du batteur de Pink Floyd, une passion qui lui vient de sa plus tendre enfance.

Nick Mason était passionné par les voitures avant de s’intéresser à la musique. Il semble que ce soit son père qui lui ait inoculé ce virus parce que lui-même réalisait des documentaires sur les courses en Grande Bretagne et possédait une Bentley 4,5 litres avec laquelle il disputait des courses. Nick a confié que ces madeleines de Proust à lui, c’était plutôt les odeurs d’essence, d’huile brûlée, de gomme et de cuir, de voitures…