La collection de photographies de Richard Gere est aux enchères

Parmi les lots proposés chez Christie’s se trouvent "Djimon with Octopus, Hollywood" de Herb Ritts et "42nd street movie theater audience, N.Y.C" de Diane Arbus, tous les deux estimés entre 25.000 et 35.000 dollars (entre 23.000 et 32.000 euros). L’une des plus belles pièces de la vente n’est autre qu’un portrait en noir et blanc du chanteur Bob Dylan réalisé par Richard Avedon. Il pourrait être adjugé pour 60.000 dollars (environ 55.000 euros), selon les estimations de la maison de vente aux enchères.