La collection de Jacqueline Matisse Monnier, petite fille du peintre Henri Matisse, est à vendre

Henri Matisse tient une place d’honneur dans cette vente avec plus de trente œuvres proposées, dont trois portraits de Jacqueline et "Nymphe et faune rouge". Cette toile de 1935 pourrait atteindre jusqu’à 2,2 millions d’euros, selon Christie’s. Deux importantes sérigraphies sur lin, très chères à Henri Matisse, seront également mises aux enchères. Leurs estimations : entre 1,2 et 1,8 million d’euros chacune.

Modèle de son grand-père, Jacqueline Matisse Monnier a aussi contribué à la préservation des archives de son beau-père Marcel Duchamp. Cela inclut un exemplaire du livre "Marcel Duchamp. Propos et souvenirs de 1964", ayant appartenu à un artiste que beaucoup voient comme le père de l’art contemporain. Il pourrait s’envoler pour 800.000 euros, d’après les estimations de Christie’s.