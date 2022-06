La collection de camélias de la pépinière Bambou du Bois à Courcelles

La pépinière Bambou du Bois à Courcelles est , comme son nom l’indique, spécialisée dans la vente des bambous. Mais les propriétaires, Marianne et Bernard Dubois, se sont aussi spécialisés dans les camélias. Au fil des années, ils sont constitué une belle collection de camélias qui passent les hivers sans soucis et offrent toujours une floraison luxuriante à la fin de l'hiver. Les variétés présentes se déclinent en couleur et forme de fleurs différentes, du plus pâle au plus foncé, de la fleur la plus petite à la plus grande, aux durées de floraisons longue ou courte.