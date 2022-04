La 'Collection Baleine Blanche' est à découvrir dans le cadre du Parcours d’artistes de Saint-Gilles

Macaronibook est une maison d’édition indépendante fondée par Camille Carbonaro en 2016 et basée à Bruxelles. Elle se concentre sur des projets photographiques et poétiques qui interrogent la mémoire, l’identité, la généalogie et l’exil avec une attention particulière portée à la relation entre image, archive et texte. C’est donc tout naturellement que le Parcours d’Artistes a souhaité inviter cette maison d’édition à prendre place dans ce lieu familial et inspiré qu’est la Maison Pelgrims.