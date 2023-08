La collaboration de David Gilmour avec le groupe The Orb remixée

Le fruit de la rencontre entre le guitariste de Pink Floyd et le groupe de musique électronique The Orb ressort le 29 septembre prochain sous le nom de Metallic Sheres In Color.

Revenons à la genèse de ce projet : David Gilmour revisite le morceau "Chicago/Change The World" de Graham Nash au profit du hacker Gary McKinnon, qui risquait une extradition vers les Etats-Unis. The Orb, également rallié à la cause du hacker britannique, a remixé ce même titre et a demandé au guitariste de Pink Floyd s’il pouvait y ajouter des parties de guitares. Ce fût chose faite, l’enregistrement a eu lieu au studio de Youth (Martin Glover) et l’album portera le nom Metallic Spheres qu’on peut caractériser comme une fusion entre le rock progressif et la musique Ambient. Cet album, sorti en octobre 2010, a été l’un des premiers enregistrements à être publiés également dans une version de son surround appelée 3D60 Audio.

"Nous avions passé une journée avec David Gilmour au studio avec sa guitare, et il s’est juste branché et a commencé à jouer et c’est devenu ce morceau de 25 minutes", a déclaré Youth à Prog Magazine en 2010." Après le départ de David, j’ai pensé qu’il y avait tellement de rebondissements dans cette jam que nous pouvions l’étirer, y mettre quelques éléments et en faire un album de 50 minutes ".

"L’idée de Metallic Spheres In Colour, c’était qu’Alex Paterson (fondateur de The Orb) aurait pu aller plus loin sur la première version, et il n’en avait pas vraiment l’opportunité car nous avions une philosophie de faire de la musique comme si la bande-son de Blade Runner rencontrait "Wish You Were Here", explique Youth, qui a travaillé sur l’original et a remixé la nouvelle version. "Alors, je lui ai demandé pourquoi ne pas le remixer et en faire un classique de The Orb ? Et en faisant cela, c’est presque comme un album complètement différent."

Voici le premier mouvement :