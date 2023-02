“La colère d’un homme patient” : un thriller espagnol marqué par la vengeance

En entendant parler d’un crime atroce au journal télévisé, l’un d’eux a dit : " Si ça arrivait à ma famille, je prendrais un fusil et ferais un carnage ". À chaud, on ne sait pas comment on peut réagir face à la violence, mais à froid, je me demandais comment on réagirait face à quelqu’un qui a détruit votre vie.