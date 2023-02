La colère à l’UMons : la ministre Glatigny refuse le master en médecine

Les étudiants en médecine de l’UMons vont manifester leur mécontentement ce 16 février. Ils entendent protester contre la décision de la ministre Glatiny de ne pas autoriser l’UMons à organiser un master en médecine.

Faire son master en médecine à Mons au lieu de devoir aller à Bxl, Louvain ou Liège, les étudiants en rêvent. Le recteur de l’UMons aussi. Les profs également. En décembre, l’Ares, l’organisme qui coordonne l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles donnait son feu vert pour que ce master puisse se faire à Mons.

Mais, surprise, cette semaine, la ministre de l’enseignement supérieur, la MR, Valérie Glatigny refuse. Elle estime que c’est du saupoudrage, que l’argent pourrait être utilisé utilement pour revaloriser l’enseignement supérieur déjà existant.

Le sujet a provoqué des tensions politiques au sein de la majorité de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A Mons aussi on pense que c’est politique.

A l’UMons en tout cas la colère gronde. On rappelle que le Hainaut est particulièrement touché par la pénurie de médecins et que le master à Mons pourrait aider à y remédier. Les étudiants feront savoir leur colère ce jeudi midi sur la plaine de Nimy à Mons, avant une réunion prévue entre le recteur et la ministre le 20 février prochain.