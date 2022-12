La "cold cream", le conseil bien-être de David Jeanmotte pour protéger la peau du froid

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne des conseils bien-être. Cette semaine, il vous présente la "cold cream" : le soin à adopter en hiver pour lutter contre le froid.

La cold cream fera l’effet d’un voile protecteur pour la peau. Elle est nourrissante, apaisante, et surtout protectrice, donc particulièrement adaptée pour les peaux déshydratées, sensibles et fragiles. Les peaux grasses devront en revanche choisir une crème sans comédogène, qui ne bouche pas les pores.

C’est un produit qui s’achète en pharmacie mais il est également possible de se fabriquer sa propre "cold cream" chez soi. Pour cela, il vous faudra quatre ingrédients : de l’huile d’amande douce qui va permettre de nourrir la peau ; de l’eau de rose pour l’hydrater ; de la cire d’abeille blanche pour la protéger ; et du borax pour conserver la crème plus longtemps.

Comment fabriquer sa "cold cream" :