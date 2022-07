La cohésion pour "assurer notre avenir" : revivez le discours du roi Philippe à l’occasion de la Fête nationale

Comme le veut la tradition, le discours du roi Philippe a marqué le coup d’envoi des festivités de ce 21 juillet. L’allocution du souverain a eu lieu dès 13 heures, en cette veille de Fête nationale.

Debout devant un portrait de Léopold 1e, le roi Philippe a évoqué ces crises que nous traversons et auxquelles nous résistons grâce à la coopération, l’inclusion et la solidarité. Mais aussi et surtout grâce à notre cohésion – le mot est d’ailleurs prononcé sept fois.

Le Roi évoque d’abord le Covid. Même si le combat n’est pas terminé, "après plus de deux ans de lutte, nous retrouvons enfin notre liberté", dit-il. Et il ajoute : "notre modèle de société a été mis à l’épreuve, mais c’est surtout lui qui nous a permis de tenir bon. Grâce avant tout à notre cohésion sociale."