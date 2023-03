"La cocotte-minute chauffe", prévient Carlo Ancelotti avant d’affronter le Barça en Coupe du Roi

Avant le palpitant clasico qui opposera le Real Madrid au FC Barcelone jeudi en demi-finale aller de Coupe du Roi, Carlo Ancelotti a assuré mercredi qu’il avait "hâte" d’arriver à ce rendez-vous, et a prévenu que quand le Real Madrid "est près d’un titre, la cocotte-minute chauffe".

"On a hâte de jouer ce match. Ce sont les matches les plus beaux à jouer", a lancé le technicien italien en conférence de presse, mercredi midi.

"C’est vrai que cette compétition, au début de la saison, ce n’est pas la plus importante, quand tu as la Liga et la Ligue des champions à côté… mais quand tu te hisses jusqu’en demi-finales, elle devient importante. Quand le titre est si près, elle devient importante", a avoué Ancelotti.

Défait 3-1 par le Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne en janvier en Arabie Saoudite, le Real Madrid ne cherchera pas à prendre sa revanche, mais voudra à tout prix gagner pour se rapprocher du sacre.

"L’envie, on ne l’a pas parce qu’on veut prendre notre revanche de la Supercoupe d’Espagne. On l’a parce qu’on est tout près d’un titre. Et quand cette équipe est près d’un titre, la cocotte-minute chauffe…", a averti Ancelotti.

Le technicien italien a assuré qu’il n’était "pas un magicien", mais a bien étudié les erreurs commises lors du clasico de janvier.

"En finale de Supercoupe d’Espagne, il nous a manqué de l’engagement, du tranchant, on avait commis trop d’erreurs individuelles, et répéter ces erreurs va nous porter préjudice, c’est sûr. Mais je ne crois pas que cela va se répéter. C’est un match très important, nous sommes très proches de gagner une compétition qui est très importante pour nous, donc on va être au rendez-vous", a promis "Carletto".

Pour ce faire, il pourra compter sur un Vinicius au sommet de son art. "C’est l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Il a décidé du sort des matches plusieurs fois en notre faveur. Donc être dépendant de Vinicius, c’est plutôt normal, et ça me paraît être un aspect positif. En ce moment, c’est l’un des meilleurs joueurs", l’a encensé Ancelotti.