La "cobra haircut", la tendance capillaire qui permet d'allier volume, longueur et mouvement

Changer de tête en 2022 signifie avant tout vouloir embrasser la forme ou la crinière d'un animal apprécié - ou pas - du plus grand nombre. Après le wolf cut (la coupe loup), la butterfly haircut (la coupe papillon) et l'octopus haircut (la coupe poulpe), place à la cobra haircut, la coupe cobra. Non, vous n'êtes pas entré dans la quatrième dimension mais bel et bien dans l'avènement d'un certain bestiaire dans le monde de la coiffure.

Revenons à nos cobras. La cobra haircut est sans conteste l'une des tendances capillaires de l'automne 2022 et on la doit à un grand nom de la coiffure new-yorkaise, le hair stylist Nunzio Saviano. Suivi par près de 300.000 abonnés sur TikTok, le coiffeur n'est pas avare en nouvelles coupes de cheveux en tous genres au point d'avoir lui-même érigé la coupe cobra au rang de star de la saison. Et pour cause, cette technique de dégradé entièrement dédiée aux cheveux longs permettrait d'obtenir du volume et du mouvement. De quoi ravir de nombreuses femmes à travers le monde.