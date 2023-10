La Coalition Climat préconise 17 mesures en vue des prochaines élections de juin 2024

L'ASBL Coalition Climat publie ce mercredi 17 mesures "pour aligner les objectifs belges et européens sur l'accord de Paris et limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C", en vue prochaines élections de juin 2024. Pour les définir, les membres de l'association se sont appuyés sur leur mémorandum pour un Green New Deal belge de 2021.

"Les priorités de la Coalition Climat s'adressent aux secteurs ayant le plus d'impact sur les émissions. Elles sont basées sur des approches transversales et collectives, associées à des investissements publics, afin que personne ne soit laissé pour compte", précise l'ASBL. Parmi les priorités fédérales, la Coalition Climat réclame une "réforme fiscale ambitieuse, juste et durable". Elle préconise d'accorder au rail "une place centrale dans la politique de mobilité". Les autres mesures concernent, entre autres, la promotion de la justice climatique et la transition vers une consommation durable.