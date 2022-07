La coach française Diacre espère "un feu d’artifice" en ce 14 juillet face aux Flames

Victorieuse 5-1 face à l’Italie lors de son premier match dans cet Euro (5-0 à la mi-temps), la France fait office de grande favorite pour ce match mais Diacre sait que son équipe ne peut pas sous-estimer la Belgique, tenue en échec par l’Islande dimanche dernier. "On n’a pas l’habitude de jouer la Belgique et je connais bien le coach Ives Serneels, ça va être un moment particulier. La Belgique, c’est une belle équipe. Je pense qu’elle a raté son premier match et qu’elle aura donc à cœur de faire un très bon deuxième match contre son voisin. On s’attend à un match difficile mais orienté vers l’avant car la Belgique aura besoin de prendre des points."

Un cran au-dessus de leurs adversaires dans cette poule, les Bleues voient déjà plus loin que ce deuxième match face à la Belgique et ambitionnent un titre de championnes d’Europe. "C’est un titre qui manque à notre fédération et on sent qu’avec les moyens qu’on nous a donnés, c’est peut-être le bon moment. Mais on sait que d’autres équipes ont cette ambition. On a un peu plus de talent avec le travail qui est fait dans nos clubs, les moyens que la fédération met pour le football pratiqué par les femmes. Tout cet effort bénéficie aux jeunes joueuses. On espère que la discipline en sortira grandie à la fin de cet Euro", a encore déclaré Diacre.