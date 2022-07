La coach des Anglaises, Sarina Wiegman, testée positive au coronavirus

L'entraîneur de l'équipe nationale anglaise de football, la Néerlandaise Sarina Wiegman, a été testée positive au Coronavirus et manquera ainsi le dernier match de groupe des "Three Lionesses" au Championnat d'Europe de football féminin, vendredi soir (21h) contre l'Irlande du Nord, à Southampton.

La coach, âgée de 52 ans, sera remplacée en tant que T1 par sa compatriote et assistante Arjan Veurink. Via différents supports digitaux, Wiegman reste en contact avec ses Lionesses et son staff technique, espérant pouvoir être de retour sur la ligne de touche dès que possible.

L'Angleterre, déjà victorieuse à deux reprises en phase de groupe - 1-0 contre l'Autriche et 8-0 contre la Norvège - est déjà sûr de passer au second tour et de remporter son groupe F.

Au début de cet Euro, plusieurs joueuses des Pays-Bas, de l'Allemagne et de l'Autriche ont également été testées positives au coronavirus.