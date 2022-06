La CNE Non-Marchand revendique des moyens supplémentaires

Une manifestation de la CNE traverse Bruxelles ce jeudi. C’est le non-marchand qui réclame un réinvestissement massif dans les soins de santé, le social et la culture.

Le syndicat chrétien rappelle que, durant la crise, tout le monde s’est rendu compte de l’importance du secteur, que quelques pas budgétaires ont été faits mais que, désormais, tout est à nouveau à l’arrêt.

Un caillou dans chaque chaussure

Chaque niveau de pouvoir a des responsabilités : le fédéral pour les hôpitaux, la Fédération Wallonie Bruxelles pour la petite enfance, la Région wallonne… La mobilisation syndicale de ce jour les vise chacun dans leurs compétences. Pour Yves Hellendorf, Secrétaire général CNE, ils ont tous une responsabilité dans le désinvestissement des dernières années.

Besoins croissants

Aujourd’hui, les hôpitaux tentent de rattraper le temps perdu pendant la crise sanitaire, les maisons de repos manquent de personnel, les travailleurs du secteur du handicap "doivent jouer les couteaux suisses", les aides familiales y vont de leur poche pour leurs frais de déplacements. Tout ceci rend les conditions de travail pénibles au point que le service à la population en pâtit, expliquent les manifestants.

Secteurs peu attractifs

Selon les délégués, avec des conditions de travail aussi mauvaises et des salaires aussi peu attractifs, il est de plus en plus compliqué de recruter. Et le manque de bras accélère le cercle vicieux de la dégradation. Le syndicat espère contrer le mouvement avec des revalorisations salariales et un réinvestissement qu’il veut massif dans les secteurs des soins, du social et de la culture. C’est pour cela, annonce Yves Hellendorff que les pressions syndicales continueront jusqu’à l’automne et la confection des budgets.