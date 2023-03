La "cloud skin", ce make-up qui remet au goût du jour le teint mat et velouté.

La dernière tendance beauté devenue virale sur TikTok, la 'cloud skin', un mix entre teint mat et éclatant. Popularisée par le maquilleur britannique Dominic Skinner, cette mise en beauté d'un nouveau genre met l'accent sur un teint velouté, presque flouté, annoncé comme la tendance phare du printemps.

A moins d'être un inconditionnel de la beauté, et plus précisément du maquillage, il est parfois difficile d'y voir clair dans la jungle des tendances qui se succèdent sans jamais se ressembler. D'autant plus à l'heure des réseaux sociaux, et davantage encore du succès de TikTok, devenu un véritable incubateur de tendances en la matière.

On l'a vu ces dernières semaines avec le "coquette makeup", le "shower makeup" ou encore le "revenge makeup", qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres bien que tous mettent l'accent sur un teint lumineux et éclatant. Mais il se pourrait que ce dernier vive à son tour ses dernières heures avec l'émergence de la "cloud skin", la nouvelle tendance beauté qui redore le blason du maquillage mat, délaissé ces dernières années.