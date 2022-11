La Clinique André Renard va fermer ses polycliniques de Chênée et de Poulseur

La Clinique André Renard de Herstal a décidé de fermer deux de ses quatre polycliniques extérieures : celles de Chênée et de Poulseur. Leurs activités doivent être redéployées sur les sites d’Ans, de Micheroux et de Herstal dans le cadre d’une réorganisation de l’offre de soins en polycliniques.

La Clinique André Renard qualifie sa décision de "difficile mais raisonnable et rationnelle". Elle donne plusieurs raisons. Elle pointe d’abord une diminution progressive de l’activité en polycliniques extérieures expliquée en partie par la pénurie généralisée de main-d’œuvre au niveau médical et paramédical. Autres raisons : la difficile conjoncture socio-économique et l’explosion des coûts, en particulier des coûts énergétiques. Elle assure que cette réorganisation permettra de préserver la continuité et la qualité des soins pour les patients et les meilleures conditions de travail pour le personnel.

Elle précise qu’aucune perte d’emploi n’est envisagée. La fermeture des polycliniques de Chênée et Poulseur devrait intervenir dans le premier trimestre 2023, mais elle sera progressive et s’étalera sur plusieurs mois.

Une assemblée extraordinaire est prévue fin de ce mois, la direction y présentera et y discutera avec le personnel et les indépendants des pistes de redéploiement actuellement à l’étude.