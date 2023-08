Cette politique hautement répressive des Etats-Unis vis-à-vis du trafic de drogues est sujette à contestations. Nombreux sont ceux, en effet, qui soulignent le caractère raciste de celle-ci. Ainsi, l’avocat Eric Stering affirme que "la guerre contre les drogues a fini par se résumer à donner un visage noir à l’addiction".

Pour lui, cette loi n’est en effet rien d’autre qu’un moyen pour la société blanche "de rétablir le privilège perdu face au mouvement des droits civiques dans les années 1960". Et de fait, les statistiques montrent que les prisons américaines comptent six fois plus de prisonniers Afro-américains que de Blancs, alors même que plusieurs enquêtes prouvent que les Blancs consomment davantage de drogues. "Ils en ont les moyens et ils y ont accès, mais on ne les cible pas", dénonce à ce sujet Eric Stering.