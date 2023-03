"La classe du 11 septembre" : les enfants des attentats 20 ans plus tard

Sarasota est un quartier à la fois très riche et très défavorisé. La ville est divisée en deux parties. L’une d’un côté de la voie ferrée, pour les touristes et riches plaisanciers, blancs pour la plupart, qui n’est que luxe. Et une autre partie, presque à l’abandon, remplie de misère, mais aussi de policiers et de répression constante à l’encontre des populations noires. C’est surtout dans cette partie-là que résidaient - et résident encore - les enfants qui étaient en classe avec le président le 11 septembre 2001. Que sont devenus ces filles et ces garçons ? Comment les attentats ont-ils influencé leur quotidien, leur réalité, leur sentiment d’appartenance à un pays qui est le leur, mais qui ne veut pas toujours d’eux ?

Après les attentats, George W. Bush a fait voter très vite par le Congrès le Patriot Act, une loi antiterroriste pour "donner de nouveaux instruments aux services de renseignements et à la police pour combattre les dangers actuels ". En pratique, les forces de l’ordre ont notamment, depuis ce jour, la possibilité d’arrêter et de détenir, sans limite et sans inculpation, toute personne soupçonnée de projet terroriste. Et les services de sécurité ont le droit d’accéder aux données informatiques des particuliers et des entreprises, sans autorisation préalable et sans en informer les utilisateurs. On peut donc dire sans hésiter que les Américains sont, depuis le Patriot Act, sous surveillance et sur écoute. Ces mesures, qui étaient censées être temporaires, sont toujours en vigueur près de 20 ans plus tard. On peut s’interroger sur le rôle qu’elles ont joué, plus ou autant que les attentats, dans la montée et l’alimentation du racisme, ainsi que dans la répression des minorités (ethniques, raciales, religieuses, sexuelles, de genre, …) par la police.

Cette loi est en effet vivement critiquée depuis toujours par des organisations de défense des Droits de l’Homme (et de la Femme) qui la considèrent comme une grande atteinte aux libertés individuelles, à la liberté d’expression et à la vie privée.