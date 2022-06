À Woluwe-Saint-Lambert, une pétition circule pour sauver les classes de neige. Pour faire des économies, il a été décidé dans cette commune bruxelloise que les élèves des écoles communales ne partiront plus au ski car la commune participait à hauteur de 200 € par enfant pour un total annuel de 250 000 à 300 000 €, 600 € étaient à charge des parents. Des parents qui se plaignent de la décision et qui font circuler une pétition, car ils estiment que la classe de neige participe au développement personnel de l’enfant, améliore la cohésion au sein du groupe, participe à l’attractivité de l’école et qu’un tel voyage est l’occasion de sensibiliser par rapport à la fragilité de la nature et au changement climatique, c’est à lire dans la Dh.

La classe de neige, c’est indispensable ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…