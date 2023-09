"La civil": le combat d’une mère face au cartel mexicain responsable du meurtre de sa fille

Ce triste tableau est dépeint avec d’autant plus de réalisme et d’exactitude qu’il résulte d’une collaboration étroite entre Teodora Mihai et l’auteur mexicain Habacuc Antonio De Rosario, qui a coécrit avec elle le scénario. Sans compter les nombreuses recherches qu’ils ont l’un et l’autre menées, afin de produire un film qui soit au plus près de la réalité.

De ce travail rigoureux résulte un drame poignant, décrivant sans filtre la violence inouïe à laquelle la société mexicaine est aujourd’hui confrontée. Présenté à Cannes dans la section "Un certain regard", "La civil" a d’ailleurs remporté le Prix du Courage lors de l’édition 2021 du festival.