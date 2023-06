La Cité Vandeuren à Ixelles va faire peau neuve à l’horizon 2024

Céline Sabath, responsable du service investissement chez BinHôme (société qui gère les logements sociaux d’Uccle et Ixelles), détaille la philosophie du projet : "La majorité des appartements sont à 2 chambres car nous avons observé que les familles se composent de plus en plus sous cette forme. C’est du logement social à 100%. On espère finir dans les temps mais il est vrai que nous avons été confrontés à quelques soucis qui ont retardé quelque peu la mise en service."

Thomas Dermine, Secrétaire d'Etat à la Relance et aux investissements stratégiques pour le gouvernement fédéral (PS) : "Ce projet démontre que le plan de relance, c’est du concret. On va rénover ou complètement reconstruire 8.000 logements en tout aux 4 coins de la Belgique. En travaillant avec de l’emploi local, en faisant attention aux ménages les plus fragiles et en veillant à diminuer notre impact sur le climat".