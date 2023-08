La cité médiévale de Rocamadour : un joyau d’architecture dressé en pleine montagne

Le site de Rocamadour abrite des moines chrétiens dès le 5e siècle de notre ère. Attirés par le paysage époustouflant qu’offre le Massif central, ils estiment ce lieu idéal pour établir un contact privilégié avec le divin. D’une part, parce qu’il est situé en altitude, au plus près des cieux, et d’autre part parce qu’il comporte une grotte, dont on dit qu’elle constitue un accès direct au centre de la terre, et donc au monde des morts.

Considéré comme un refuge privilégié de la foi chrétienne depuis la fin de l’Antiquité, Rocamadour n’acquiert toutefois sa renommée qu’à compter du moment où ses moines décident d’y faire ériger une majestueuse citadelle. Un chantier colossal qui débute en 1159, et qui constitue un défi de taille pour les architectes chargés de le mener à bien.

D’emblée, ceux-ci se heurtent effectivement à plusieurs problèmes, à commencer par la surface du rocher, trop étroite pour accueillir les différents édifices religieux qui leur ont été commandés. Afin d’agrandir l’espace, ils vont donc ordonner la construction d’une large terrasse, maintenue en équilibre au-dessus du vide grâce à des fortifications de pierre.