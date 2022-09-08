Місто професій | La Cité des Métiers

Ми вже говорили, про можливости пошуку роботи в Брюсселі. Сьогодні в нашій студії ми знову зустріли, представника Брюссельського столичного регіону з питань працевлаштування для українців Катерину та представника Брюссельського столичного регіону з соціальних питань для українців Наталю. Які нам розповіли про Місто професій, місце в якому ви зможете, отримати знання та розуміння в пошуку нової роботи.

“Cité des Métiers - дослівно перекладається як "Місто Професій". Місто Професій у Брюсселі знаходиться на першому поверсі вежі Астро біля станції метро Маду. Усі, хто живе у Брюсселі, можуть приходити і безкоштовно користуватися його ресурсами і послугами. У Містечку Професій роблять послуги у рамках п'яти основних тематичних напрямків:

професійна орієнтація і переорієнтація; навчання і професійна підготовка, що веде до отримання дипломів і сертифікатів; працевлаштування; підприємництво (у разі відкриття власного бізнесу); мобільність - усередині Бельгії і міжнародна.

Співробітники CDM є експертами в кожній з цих сфер і допомагають знайти своє місце у професійному світі. А саме, розробити особистий професійний проект, адаптований до ринку праці. І хороша новина для наших слухачів - там працюють спеціалісти або перекладачі, які зможуть Вам допомогти, спілкуючись українською та російською мовою. Ця концепція народилася в Парижі в 1993 році. На сьогодні існує вже 26 подібних містечок, але тільки в 6 країнах Європи - Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Швейцарії і Бельгії. У Бельгії їх чотири - у Брюсселі, Льєжі, Намюре і Шарлеруа. Сьогодні я розповім про брюссельське Місто професій, який є відносно нове і був відкрите у березні 2018 року. Містечко професій - це багатопартнерська структура. Три основних партнери-засновники - це Actiris - державна служба зайнятості Брюссельського столичного регіону і її основні партнери по навчанню - франкомовна Bruxelles Formation і нідерландомовна VDAB. Ще є більше 16 партнерів, які постійно присутні в Місті Професій і пропонують консультації з питань працевлаштування, навчання, професійної орієнтації. І багато інших партнерів, які беруть участь в певних групових заходах. Cite des metiers відкритий для усіх, хто живе у Брюсселі. Школярі, студенти, їх батьки, працюючі люди, безробітні, пенсіонери і так далі. Незалежно від вашої освітньої або професійної ситуації, вашого статусу, віку або рівня кваліфікації, Cité des Métiers пропонує вам підтримку. Допоможуть визначити напрям, підібрати курси, змінити професію, або відкрити свій власний бізнес, або переїхати в інший регіон Бельгії та працевлашьуватись. Підтримка організована у рамках трьох основних модулів. Вони також є фізичними зонами в Місті Професій, які чітко і наочно ідентифіковані.

Перший напрямок, це ресурси. Ресурсний простір - це багата бібліотека з книгами, журналами, каталогами і так далі і велика мультимедійна зона з вільним доступом. У вашому розпорядженні 45 комп'ютерів та 20 планшетів. Ви можете вивчати документацію, працювати над своїм резюме, проводити дослідження в Інтернеті, використати програмне забезпечення і тести на профорієнтацію або дивитися відеоролики по професіях. Відвідувачі можуть вільно створювати, змінювати, зберігати, відправляти і роздруковувати документи. Зона пристосована для людей із обмеженими можливостями – безбар’єрний доступ і широкі проходи.

Другий напрямок це групові заходи. CDM регулярно організовує різні види заходів - акцент на професіях, - інформаційна сесія, - ознайомлювальний тур, - семінар, - конференція ... Регулярно проводяться інформаційні сесії по професіях або секторах діяльності, існуючих вакансій, по працевлаштуванню і навчанню (work - study, стажування, підтвердження навичок і т.д.). Тут же проводяться орієнтаційні семінари, допомога у визначенні навичок і професійної переорієнтації, складання резюме, зустрічі з професіоналами і так далі.

Кожен може ознайомитися з програмою заходів безпосередньо в самому CDM, ну і звичайно, на сайті чи у брошурах.

Третя область підтримки, яка, ймовірно, представляє найбільший інтерес для наших слухачів, це індивідуальні консультації. Кожен відвідувач може отримати індивідуальну і конфіденційну зустріч з консультантом. До послуг відвідувачів більше 40 консультантів, що спеціалізуються в різних областях, пов'язаних з навчанням, професійною орієнтацією, вивченням мови, пошуком роботи, підприємництвом, вибором учбового курсу і так далі. Відвідувачі можуть приходити в години роботи без попереднього запису. Ви звертаєтеся на стійку реєстрації зі своїми питаннями, після чого співробітник направить вас до консультанта, який краще всього вам підходить. Чим конкретніше ваше питання, тим більше шансів, що ви отримаєте консультанта, який зможе відповісти вам якнайкраще. Проте, Ви можете прийти з якимись загальними питаннями, і вам все одно допоможуть. Консультації проводяться прямо в Місті Професій.

Заходи і семінари проводяться французькою або нідерландською мовами. Проте, консультації можуть проводитися і англійською мовою. І відмінна новина - з липня є перекладачі на українську або російську мову, які допомагають в проведенні консультацій. Коли ви прийдете на прийом, ви можете попросити переклад. Крім того, ми обговорюємо можливість організації деяких семінарів з перекладом українською мовою. Як я вже сказала, семінар Підтвердження дипломів і їх альтернативи буде проводитись українською вже на початку жовтня. Більше того, нині Місто Професій набирає людей, що володіють українською мовою. Вони і допоможуть.”

Cité des Métiers розташовано за адресою башня Astro, l'Avenue de l'Astronomie 14, метро Madou. Містечко професій знаходиться на першому поверсі. Коли ви заходите до будівлі, побачите основну стійку реєстрації, просто скажіть, що ви йдете в Cite des Metiers, і там ви побачите їх власну приймальню, куди ви можете звернутися зі своїм питанням.

Консультаційна зона відкрита В понеділок, вівторок, середу і п'ятницю з 09:30 до 16:00. Обід з 12:30 до 13:30. В четвер з 13:30 до 19:00.