La Citadelle remonte le temps avec les Médiévales

C'est le grand retour des Médiévales ce week-end après 4 années d'absence, dont deux dues à la crise sanitaire. Le temps d'un week-end, chevaliers, gentes dames et troubadours ont pris d'assaut la Citadelle de Namur. Un événement festif et ludique, conçu pour un public familial, comme le précise Christine Laverdure, la directrice du comité d'animation de la Citadelle :" ces Médiévales, ce sont plus de 500 artistes et artisans présents pendant deux jours sur le site; c'est un événement pour les puristes , les amoureux du Moyen-Age mais c'est aussi un fabuleux spectacle à destination des familles. Si l'on doit épingler quelques activités emblématiques, vous pourrez découvrir un bourg d'époque reconstitué avec différentes activités didactiques, une ferme et des jeux pour les enfants , des spectacles amusants tout au long du parcours et bien sûr les tournois équestres qui constituent cette année encore le point fort de cette manifestation."

Pour l'occasion ,des artistes étrangers ont fait le déplacement, des Portugais, des Français aussi comme Les Centaures du Temps ou Unicorn Legends , deux compagnies d'écuyers qui proposent des joutes équestres.