La Citadelle de Namur propose deux activités culturelles et familiales à faire pendant les congés de détente

Depuis plusieurs années, la photographe Karin Borghouts s’est lancée sur les traces de Vincent Van Gogh. Parcourant les lieux que le peintre néerlandais a parcourus, elle les immortalise à l’aide de son appareil photo pour saisir l’évolution des territoires, modifiés par l’action et la présence humaines. Elle a également reconstitué les natures mortes de Van Gogh, notamment les célèbres tournesols. Son travail se voit regroupé dans l’exposition Vincent was Here, à voir jusqu’au 6 mars à l’espace Terra Nova, au cœur de la citadelle. Le 4/03, le CAC propose une visite guidée de l’exposition, comme une balade dans les univers de Karin Borghouts et de Vincent Van Gogh. La visite est suivie d’un atelier nature morte permettant d’expérimenter la technique du cyanotype, un ancien procédé qui permet, à l’aide de la lumière du soleil, de fixer l’ombre des objets.