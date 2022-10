La circulation des trains rétablie sur la ligne Malines-Vilvorde

Le trafic ferroviaire sur la ligne 27 Malines-Vilvorde est rétabli depuis 10h30, a annoncé lundi Infrabel. La circulation des trains a été fortement perturbée dans la matinée en raison d'un important vol de câbles.

Le vol en question concernait 700 mètres de câbles qui ont dû être remplacés.

Les perturbations ont été nombreuses, aucun train ne circulait entre Bruxelles-Midi et Anvers Central et la liaison ferroviaire entre Anvers Luchtbal et Charleroi était limitée à Anvers Central. Certains trains ont également été déviés par la ligne 25.

Les dégâts ont été entièrement réparés vers 10h30 même si "il s'agit d'une réparation temporaire, la réparation définitive se déroulera la nuit prochaine", a indiqué Frédéric Petit, porte-parole d'Infrabel. "Le trafic ferroviaire est revenu à la normale malgré quelques retards mineurs consécutifs aux perturbations."