La circulation des trains internationaux (Thalys, TGV et Eurostar) entre Bruxelles et la France toujours interrompue

La circulation des trains internationaux (Thalys, TGV et Eurostar) entre Bruxelles-Midi et la frontière française a été interrompue depuis 08h30 et 11h30 ce samedi en raison de la présence de givre sur le réseau ferroviaire, a indiqué Infrabel.

"Un train Thalys et un TGV sont à l’arrêt à hauteur de Ruisbroek dans le Brabant flamand à cause de givre qui s’est collé à la caténaire", a expliqué la porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure. "En conséquence, le trafic de tous les trains internationaux vers la France est interrompu", a-t-elle poursuivi.

Le train Thalys qui comptait 250 voyageurs a pu repartir vers Bruxelles-Midi un peu avant 11 heures Quant au TGV qui compte 350 passagers, il est toujours bloqué. Un train de secours va être envoyé depuis la commune bruxelloise de Forest pour remorquer le train. Dans ce dernier le train, alors que les températures extérieures sont négatives, le chauffage fonctionne, nous dit-on chez Infrabel.

Notons que Ruisbroek est la ligne TGV numéro 1qui va de Bruxelles-Midi vers la frontière française. En conséquence, les trains internationaux (Thalys, TGV et Eurostar) ne peuvent pas circuler actuellement de et vers la France. Les trains intérieurs sont quant à eux déviés vers Tournai.

Impossible à l’heure d’écrire ces lignes quand la situation sera rétablie "Il faudra probablement compter plusieurs heures et des retards en conséquence pour le trafic international", nous dit-on chez Infrabel.