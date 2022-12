La circulation des trains internationaux (Thalys, TGV et Eurostar) entre Bruxelles et la France est rétablie, des retards toujours possibles

Malheureusement on ne peut pas tout anticiper

"Infrabel et la SNCB mettent en place des mesures avant l’hiver" tient à rappeler la porte-parole d’Infrabel. Ces mesures consistent à vérifier le matériel roulant et l’infrastructure afin qu’ils "ne subissent pas les conséquences d’épisodes climatiques extrêmes de l’hiver, comme le givre, la neige ou d’autres phénomènes." Du gel hydrofuge, par exemple, pulvérisé sur les caténaires pour prévenir la formation du givre. "Mais malheureusement on ne peut pas tout anticiper et donc des incidents comme celui de ce matin qui se produisent. Ce n’est pas encore trop fréquent." Rappelons que les perturbations ne concernent que le trafic ferroviaire international.