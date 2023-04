La circulation des métros interrompue entre Merode et Herrmann-Debroux du 8 au 10 avril

La circulation des métros sera interrompue à Bruxelles entre les stations Merode et Herrmann-Debroux lors du week-end pascal des 8, 9 et 10 avril, a indiqué lundi la Stib par voie de communiqué. La société bruxelloise de transport public va procéder à des travaux d’entretien, de renouvellement et de modernisation des infrastructures présentes à hauteur de la station Hankar.

Il s’agit de la ligne 5 "Erasme – Herrmann-Debroux" où la Stib a besoin d’avoir un deuxième accès à son dépôt Delta "dans le cadre des travaux de rénovation du métro". Pour ce faire, elle va prolonger une voie de garage allant de son dépôt Delta jusqu’à la ligne de métro 5. Cette voie ainsi créée rejoindra celles de la ligne 5 avant la station Hankar, en venant de Delta. Lors de ce chantier, il y aura également la pose d’un aiguillage à l’entrée de la station pour relier ce nouveau passage d’exploitation à la voie de circulation en direction d’Erasme.

"Au vu de l’importance des travaux à réaliser, aucun métro ne circulera entre Merode et Herrmann-Debroux (ligne 5) durant toute la durée des travaux, prévus du samedi 8 au lundi 10 avril", assure la Stib dans son message, tout en précisant que les métros ne desserviront pas la branche "Thieffry – Herrmann-Debroux" et seront déviés vers Stockel (ligne 1 Stockel – Gare de l’Ouest) à partir de Merode. La Stib souligne également que pendant les trois jours, des navettes de bus seront mises à disposition des usagers afin d’assurer au mieux leur déplacement entre Merode et Herrmann-Debroux, station terminus.