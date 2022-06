La cinquième édition du Brussels International Film Festival ouvre ses portes

Pour cette édition 2022, l’événement proposera pour la première fois le prix Fipresci, une récompense de la presse internationale décernée par un panel de journalistes qui choisira son coup de cœur parmi les premiers films présentés dans le cadre des trois compétitions du BRIFF (compétition internationale, compétition Nationael et Director’s Week).

Pendant 10 jours, l’UGC De Brouckère, Galeries, Bozar et Palace accueilleront les festivaliers dans leurs salles obscures, alors que le Mont des Arts proposera des sessions en plein air. "E.T. L’extra-terrestre", "Bohemian Rhapsody" et "C’est arrivé près de chez vous", y seront projetés. Ce sera l’occasion, de (re)découvrir le film culte du trio Rémy Delvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde sorti il y a 30 ans.