La Cinémathèque lance un cycle consacré aux "Belges aux Oscars"

La Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) profite de la récente nomination à l’Oscar du "Meilleur film étranger" de "Close", du belge Lukas Dhont, pour rendre hommage à tous les nominés belges de l’histoire de la grand-messe du cinéma. Un cycle de projection intitulé "Les Belges aux Oscars" aura lieu du 1er février au 12 mars.

Avec la nomination de "Close" mardi, la Belgique compte désormais huit longs métrages ayant été dans la course à la statuette pour la catégorie "Meilleur film étranger".

Le cycle commence le 1er février à Cineflagey avec la présentation du "Maître de musique" (1988) réalisé par Gérard Corbiau. Ce classique sera précédé du court métrage "Une tragédie grecque" (1986) de Nicole Van Goethem. Une œuvre qui détient, jusqu’à aujourd’hui, l’honneur d’être le seul film belge à avoir remporté un Oscar.

Les cinéphiles pourront également (re) découvrir "Paix sur les champs" (1970) de Jacques Boigelot, le premier film belge à avoir été nominé aux Oscars dans la catégorie "Meilleur film étranger". D’autres classiques tels que "Farinelli" (1994) de Gérard Corbiau et "Daens" (1992) de Stijn Coninx seront également projetés.

plus d'infos sur le site de Cinematek

Pour cette édition des Oscars, le deuxième long-métrage de Lukas Dhont affrontera dans la course à la statuette dorée "A l’Ouest, rien de nouveau" (Allemagne), "Argentina, 1985" (Argentine), "EO" (Pologne) et "The Quiet Girl" (Irlande). Le métrage allemand, adaptation du célèbre roman d’Erich Maria Remarque sur l’expérience effroyable d’un soldat allemand au cours de la Grande Guerre, est l’un des favoris de la catégorie.