La Cinematek met les salles de cinéma à l'honneur dans un cycle de films

Jusqu'au 22 février, la Cinémathèque Royale de Belgique se penche sur les films qui mettent en scène des salles de cinéma.



De tous les lieux que le cinéma s'attache à utiliser comme décor, la salle de projection est peut-être celle qui est représentée avec le plus de passion et d'affection. Rien d'étonnant à cela : les cinéastes sont, à quelques exceptions près, des cinéphiles pour qui cet espace possède quelque chose de magique.



Les films qui mettent en scène d'une manière ou d'une autre une salle de cinéma sont sans doute trop nombreux pour être énumérés, mais les vingt-cinq qui ont été sélectionnés pour le cycle "Bientôt dans les salles" par la Cinematek offrent sans doute un beau panorama du "genre". On y retrouve évidemment quelques films qui paraissent presque inévitables vu le sujet, comme "Cinéma Paradiso", "Inglourious Basterds" ou encore "La Dernière Séance", mais la sélection prend le temps de sortir des sentiers battus, avec quelques oeuvres moins connue comme le nostalgique "Une longue journée qui s'achève" de Terrence Davies, l'onirique "La Chouette Aveugle" de Raúl Ruiz, ou encore le génial "Panic sur Florida Beach" de Joe Dante.



Repoussant les frontières de ce qu'est l'immersion au cinéma, certains cinéastes se sont attaché à faire sortir les personnages de l'écran, comme Buster Keaton Keaton avec "Sherlock Jr.". Son influence se retrouve dans au moins deux films du cycle : "Last Action Hero" de John McTiernan et "La rose pourpre du Caire" de Woody Allen. Le programme complet, qui est disponible ici, inclut également "Donnie Darko", "Dracula" , "Les Nerfs à Vif" et bien d'autres films qui ont marqué les salles, dans tous les sens du terme.



Le cycle fait écho à "Cinémas de Bruxelles ‘Augmentés’", une scénographie de Christian Châtel, Christl Lidl et Isabel Biver consacrée au salles de cinéma bruxelloises d’autrefois. Elle peut être visitée gratuitement dans l'espace muséal de la Cinematek.