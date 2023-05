La cinéaste belge Marion Hänsel nous quittait il y a 3 ans, retrouvez le documentaire "Par-delà les nuages"

Le 8 juin 2020, la réalisatrice et productrice belge Marion Hänsel décédait à l’âge de 71 ans. La Trois lui rend hommage en diffusant le documentaire de Caroline D’Hondt Par-delà les nuages, le cinéma de Marion Hänsel. Un rendez-vous à ne pas manquer ce samedi soir à 22h55 dans Fenêtre sur doc sur La Trois et en replay sur Auvio.

Marion Hänsel est née le 12 février 1949 à Marseille, mais elle grandit à Anvers. C’est sur les planches qu’elle entame sa carrière artistique. La jeune comédienne se forme à New York et à Paris et se produit notamment dans divers théâtres d’avant-garde bruxellois, avant de visiter le monde, caméra à la main.

Autodidacte, Marion Hänsel se mue en auteure-réalisatrice et productrice de talent. Sa filmographie est riche d’une quinzaine de films dont le plus mémorable reste probablement Dust, un long métrage adapté du roman du Sud-Africain J.M. Coetzee. C’est avec ce film, qu’en 1984, elle devient la première réalisatrice belge à remporter un Lion d’argent à la Mostra de Venise. Sans oublier d’autres titres comme Les Noces Barbares, Il Maestro, avec Charles Aznavour, ou encore Nuages : lettres à mon fils.