La CIM Santé a tranché: fin de la quarantaine dans les classes même s'il y a plus de 4 infections

Concernés: écoles, centres d'accueil et crèches

Dans tout l’enseignement fondamental et secondaire, l’accueil des enfants et les crèches, "l’emergency break" (arrêt d'urgence) ne sera pas appliqué. Localement, une classe, un centre d’accueil des enfants ou une crèche peut toujours être fermée si des circonstances spécifiques évaluées par le centre Promotion de la Santé à l'École (PSE) et l'école l'exigent.

La règle de quarantaine dans l’enseignement fondamental, l’accueil des enfants et les crèches est levée pour tous les contacts à haut risque que les enfants ont eu (le foyer où l'enfant réside) et ce uniquement pour aller à l'école, dans les centres d'accueil pour enfants et les crèches. Cela n'est possible qu'à la condition que les écoles continuent à recommander vivement l'utilisation régulière des autotests chez les enfants.

Enseignement à distance: différences entre communautés

En Flandre, les CLB (équivalents des PMS) soutiennent les écoles dans leur réflexion sur le passage à l'enseignement à distance si cela est nécessaire pour des raisons d'organisation pédagogique. Ils se concentrent explicitement sur la préservation des droits d'apprentissage de tous les élèves. En ce qui concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce rôle est assumé par les autorités locales. En Communauté germanophone, ce rôle est assumé par les pouvoirs organisateurs.

Dans l'enseignement secondaire et fondamental, la recherche des contacts au sein des écoles par les PSE n'a plus lieu. Selon les mêmes règles que pour les adultes, le suivi des contacts régulier chez ces jeunes pour des contacts en dehors de l'école se poursuit.

Autotests fortement recommandés

La CIM Santé publique et les ministres de l'Éducation soulignent également l'importance d'une décision de l'OCC du 21 janvier 2022 concernant le baromètre, notamment la forte recommandation (aux parents) de prévoir des autotests pour les activités déjà prévues avec nuitée.

La mesure en matière de l’emergency break peut techniquement entrer en vigueur immédiatement. Pour les autres mesures, les modifications techniques entreront en vigueur le 3 février 2022.

En outre, toutes les mesures décidées ce mercredi sont temporaires et seront revues dès que la situation épidémiologique le permettra.