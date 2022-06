La cigarette électronique : moins nocive que le tabac mais pas sans risques

Le vapotage est préférable au tabagisme mais il n’est pas sans risque. Après deux années de travail, le Conseil Supérieur de la Santé a rendu un nouveau rapport sur la cigarette électronique. Si de nombreux experts se sont mis d’accord sur le fait qu’elle est clairement moins nocive que la cigarette de tabac classique, elle présente encore des risques en termes d’addiction et de santé.

Apparue il y a une dizaine d’années, l’e-cigarette a été vendue aux fumeurs comme une alternative à la cigarette classique avec l’espoir d’arrêter de fumer. La vapoteuse représente aujourd’hui un juteux marché d’environ 10 milliards d’euros dans le monde. Autant dire qu’on retrouve de tout sur le marché, à savoir du bon et du mauvais. Durant deux ans de travail, le Conseil Supérieur de la Santé rend un deuxième rapport sur les avantages et les risques liés à l’utilisation de cet appareil pour les fumeurs, les non-fumeurs et les jeunes.

Expert scientifique en évaluation des risques sanitaires, le Professeur Luc Pussemier fait partie des nombreux spécialistes qui ont rendu leurs conclusions sur la question : "Le tabac étant tellement dangereux et présentant des risques clairs et avérés que le recours à la cigarette électronique pour les fumeurs va constituer une amélioration de leur exposition à une série de contaminants chimiques. Donc pour leur santé, il est tout à fait préférable qu’ils se mettent à la cigarette électronique que de continuer de fumer une cigarette classique. Pour les ex-fumeurs, le risque est qu’ils rechutent et se laissent à nouveau tenter par le tabac. Pour les non-fumeurs et les jeunes, on leur recommande de ne pas se laisser tenter par ces nouvelles sirènes, entre autres pour des risques d’addiction. "

Feu vert pour une aide au sevrage tabagique, mais attention à l’accoutumance

Pour le Conseil Supérieur de la Santé, le risque relatif de l’e-cigarette par rapport au tabagisme est clair. La cigarette électronique est moins nocive que la cigarette classique. Même si les avis divergent entre experts et organisations, elle constitue pour le CSS une meilleure alternative au tabac pour les fumeurs, et peut être utilisée comme aide au sevrage tabagique.

Le Professeur Luc Pussemier appelle tout de même à la prudence : "Les cigarettes électroniques peuvent contenir, ou non, de la nicotine. Pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, ils ont besoin de cette nicotine pour le sevrage. Ils doivent ensuite bien gérer cet apport de nicotine pour diminuer progressivement. Sans cette substance, on ne peut pas imaginer la cigarette électronique comme un outil anti tabagique pour ces fumeurs. C’est comme pour les patchs ou les chiclettes qui en contiennent, sinon le sevrage ne fonctionne pas."

"Cela dit, la présence de nicotine peut poser des problèmes d’addiction. La crainte avec l’e-cigarette, c’est de créer un nouvel esclavage à l’égard de cette drogue par le biais de la nicotine."

Des études et un contrôle plus strict pour les e-liquides

Ce qui inquiète également le Conseil Supérieur de la Santé, ce sont les e-liquides qui contiennent de nombreuses substances dont les informations sur la toxicité par inhalation font défaut. Ces liquides sont vaporisés par chauffage électronique pour créer la vapeur qui est ensuite inhalée. Ces multiples arômes et les ingrédients, qu’ils contiennent, sont généralement autorisés dans les produits alimentaires. L’inquiétude réside dans le fait que les effets en cas d’inhalation ne sont pas suffisamment connus.