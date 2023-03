La cigarette électronique : moins nocive que la cigarette classique ?

Elle peut toutefois être un moyen d’arrêter de fumer, comme l’affirme le Dr Bachez : "En tant que tabacologue, on voit la cigarette électronique comme un moyen d’arrêter de fumer. Si les fumeurs n’arrivent pas à arrêter de fumer via les moyens classiques et reconnus, on peut s’y fier". Attention tout de même à se faire conseiller. Il faut gérer la quantité de nicotine, utiliser des appareils de dernière génération, arrêter de fumer la cigarette classique et ne pas dépasser son utilisation de 9 à 12 mois. Sinon, il y a un risque d’addiction et la toxicité est encore inconnue.