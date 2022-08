La Cidrerie du Condroz : Roger Divan, le fondateur, explique la méthode de fabrication du cidre

La Cidrerie du Condroz est une coopérative à finalité sociale. Elle produit son cidre uniquement à partir de variétés anciennes de pommes belges, non traitées et issues de vergers hautes tiges. Son savoir-faire est traditionnel et à l'ancienne. Il faut plus de 10 mois pour en obtenir une bouteille. Les fruits sont pressés délicatement et fermentent cinq mois dans des barriques. Pas de sulfites, pas d'arômes, pas de filtration... La Cidrerie du Condroz promet "uniquement des pommes bien fraîches et à juste maturité!" Depuis la création en 2012, plusieurs produits ont vu le jour. À commencer par le cidre brut et extra-brut. Le Condreau est une eau-de-vie de cidre, l'équivalent du Calvados normand. La Condrine complète la gamme : un apéritif composé d'un quart de Condreau et de trois-quarts de jus de pommes fraîchement pressées.

Envie de découvrir les processus de fabrication et de vous balader dans les vergers condruziens ? La Cidrerie du Condroz peut se visiter sur réservation uniquement par mail ou par téléphone.